Tweede hartstilstand op het veld overleefd: "En toch wil ik weer de voetbalwereld in" 2018 om nooit te vergeten | EX-PROFVOETBALLER ANTHONY VAN LOO Mathias Mariën

27 december 2018

15u48 0 Oostkamp "Na Nieuwjaar hoop ik een nieuwe weg in te slaan. De kans is reëel dat het opnieuw in de voetbalwereld zal zijn. Ik heb nooit iets anders gekend. Huisvader spelen? Niks voor mij." Voormalig profvoetballer Anthony Van Loo (30) richt zijn blik weer op de toekomst na een moeilijk jaar waarin hij moest stoppen met voetballen na een hartstilstand. Met vallen en opstaan spartelde hij zich door de voorbije maanden.

Zes minuten: langer heeft de wedstrijd van Anthony Van Loo op 11 mei niet geduurd. De flankverdediger van KV Kortrijk zeeg tegen Moeskroen plots neer tegen de grasmat. De beelden waren beangstigend en blijven na al die maanden nog altijd op ieders netvlies gebrand. Zijn defibrillator redde hem gelukkig voor de tweede keer. In 2008 was bij Van Loo al een defibrillator ingeplant omdat hij last had van hartritmestoornissen. Een jaar later - tijdens de wedstrijd Roeselare-Antwerp - bewees die zijn nut al. De speler zakte ineen, maar werd door een stroomstoot weer tot leven gewekt. Datzelfde gebeurde in mei. Het voorbije halfjaar probeerde Van Loo zijn carrière voor de derde keer te lanceren, maar tijdens de revalidatie werd al snel duidelijk dat het allesbehalve eenvoudig zou worden. Hij begon aan de revalidatie met maandelijks toezicht, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.

Toekomst

Vorige maand nam de Roeselarenaar, die nu in Zedelgem woont, de moeilijkste beslissing uit zijn leven: stoppen met voetballen. "Ik heb het er nog altijd moeilijk mee. Zeker in het begin was dat gevoel nog sterker", zucht Anthony. "Ik weet wel dat er meer is in het leven dan voetbal. Maar het heeft tot nu toe wel een heel groot deel van mijn leven uitgemaakt. In het begin liep ik echt verloren."

De voorbije weken heeft Van Loo rustig de tijd genomen om alles op een rijtje te zetten. Samen met zijn vrouw en twee kinderen - zijn zoontje is 3,5 jaar en zijn dochter 9 maanden - heeft hij genoten van de kleine dingen in het leven in hun woning in Zedelgem. Toch begint het stilaan weer te kriebelen bij Van Loo. "Na Nieuwjaar hoop ik een beslissing te nemen over de toekomst. De kans is reëel dat die opnieuw in de voetbalwereld ligt. Hoofdtrainer? Neen, dat is niet meteen aan de orde. Maar een ander plaatsje in de technische staf trekt me zeker aan. Beginnen als T3 of T2 zou zeker een enorme uitdaging zijn waarin ik me kan uitleven."

Op zijn 30ste zet de voormalige verdediger van Roeselare, KV Mechelen en KV Kortrijk dus definitief een punt achter topsport. "Alles bij elkaar ben ik trots op mijn carrière. Natuurlijk heeft het inplanten van een defibrillator een bepaalde rem gezet op mijn ontwikkeling. Tegelijk heb ik heel wat mooie jaren beleefd op het hoogste niveau", vindt Van Loo.

Vader

De beslissing om te stoppen was dan ook een van de moeilijkste uit zijn leven. "Eén vraag aan de dokters heeft mijn besluit sterk mee bepaald. Als ik jullie zoon was, wat zouden jullie me dan adviseren, vroeg ik. Het antwoord was redelijk duidelijk. Stoppen, klonk het. Op dat moment weet je dat het einde verhaal is. Je moet niet alleen denken als voetballer, maar ook als echtgenoot en vader. Sinds ik papa ben, besef ik meer dan ooit dat er meer is in het leven dan een voetbalveld alleen."

Dat laatste sijpelde ook al door tijdens de lange revalidatie het voorbije half jaar. "Dat was een moeilijk moment. Je zit eigenlijk op een eiland te werken aan het herstel. Allesbehalve simpel. Dan al besef je: voetbal is niet alles."

Steun

Het sporten volledig vaarwel zeggen, is voor de Roeselarenaar echter geen optie. "De intensiteit zal alleen lager liggen. Als ik geen risico's neem, is de kans op een nieuwe hartstilstand heel wat kleiner. Als ik ga lopen, zal het nu tegen tien kilometer per uur zijn in plaats van de gebruikelijke veertien", lacht Van Loo. "Ik ga blijven sporten om wat in beweging te blijven. Alleen zal ik mijn grenzen niet meer opzoeken."

De voorbije maanden heeft Anthony opvallend veel steun uit de voetbalwereld gekregen. Niet alleen van zijn voormalige ploegmaats bij Kortrijk en Mechelen. Ook supporters van rivaliserende ploegen hebben hem bemoedigende berichtjes gestuurd tijdens zijn revalidatie. "Dan krijg je wel tranen in de ogen", geeft de ex-profvoetballer toe. "Als je al die berichten leest, besef je toch wel dat de voetbalwereld sterk aan elkaar hangt. Ook zij zagen natuurlijk die beelden van de wedstrijd tegen Moeskroen. De steun heeft enorm deugd gedaan."

Kinderen

Zelf was Van Loo opmerkelijk genoeg niet in paniek toen hij neerviel. "Ik wist meteen wat er aan de hand is. Op dat moment gingen er allerlei zaken door mijn hoofd. Mijn kinderen, mijn vrouw en natuurlijk ook mijn gezondheid", gaat Van Loo verder.

Zijn beslissing om de voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen, krijgt de volledige steun van zijn gezin. "De voorbije maanden heb ik veel tijd kunnen doorbrengen met mijn kinderen en mijn echtgenote. Mijn zoontje is 3,5 jaar en mijn dochter 9 maanden. Zij beseffen dus niet wat er aan de hand is. Als vader weet je wel meteen waarom je geen onnodige risico's meer moet nemen. Ik probeer de jongste tijd ook te genieten van de kleine dingen in het leven. Maar eerlijk? Ik hoop dat het niet te lang meer duurt. Voltijds huisvader zijn, is niks voor mij. Hoe graag ik mijn gezin ook zie: ik moet bezig zijn en blijven", geeft Van Loo toe.

Nieuwe uitdaging

Voor hij aan een nieuwe toekomst kan beginnen, volgt eerst nog Nieuwjaar. "De kerstdagen hebben we gevierd met familie en dat gaan we met Nieuwjaar ook gewoon doen. Daarna hoop ik dat er een vervolg komt aan mijn 26 jaar in de voetbalwereld. Als ik iets doe, wil ik het altijd honderd procent doen. Als dat niet kan, doe ik het liever niet. Maar ik heb alleszins enorm veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Persoonlijk wens ik mezelf een goede gezondheid voor 2019", besluit Anthony optimistisch.