Twee inbraken in wagens 13 november 2018

In de Stationsstraat in Oostkamp brak een dief zondagnacht binnen in een geparkeerde wagen.





Hij nam een zonnebril mee. Even verderop, in de Sint-Godelievestraat in Moerbrugge, sloeg mogelijk dezelfde dader nog toe in een andere auto. Opnieuw nam hij een zonnebril mee en wat cash geld. De politie Het Houtsche stelde de nodige processen-verbaal op en is een onderzoek gestart.





(SDVO)