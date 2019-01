Twee gewonden bij slippartij, sneeuwval zorgt verder voor weinig ongevallen Siebe De Voogt

23 januari 2019

In de Oedelemsestraat in Moerbrugge, bij Oostkamp, zijn dinsdagnamiddag even na 16.30 uur twee gewonden gevallen bij een slippartij. Een 48-jarige Bruggeling reed met zijn Peugeot in de richting van Oostkamp, toen hij de controle over z’n stuur verloor. Hij kwam op de andere rijstrook terecht en botste frontaal op een Opel Meriva van een 45-jarige vrouw uit Beernem. Door de klap schoof de Peugeot verder om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen een Ford Fiesta. De 22-jarige bestuurster uit Assenede raakte lichtgewond, net als de Bruggeling. Woensdagmorgen veroorzaakte de hevige sneeuwval weinig tot geen ongevallen in de streek rond Oostkamp. In totaal telde de politie Het Houtsche slechts drie slippartijen. Niemand raakte bij de ongevallen gewond.