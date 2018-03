Twee gewonden bij botsing 22 maart 2018

In de Siemenslaan in Oostkamp zijn dinsdagavond om 21.30 uur twee gewonden gevallen bij een ongeval. Een 32-jarige vrouw uit Brugge reed met haar Peugeot een parking af richting E40, maar botste daarbij op een 23-jarige Oostkampenaar die met zijn Volkswagen Passat uit de andere richting kwam gereden. Beide bestuurders werden met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)