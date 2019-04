Twaalf jonge voetballertjes krijgen geen plaats meer bij KSV Oostkamp: “We moeten ons zelf houden aan de regels van de bond” Siebe De Voogt

19 april 2019

15u05 1 Oostkamp De ouders van twaalf jonge voetballers van KSV Oostkamp hebben een mail ontvangen, waarin staat dat hun kind geen plaats meer heeft bij de club. Volgens de ploeg maakten de jongens te weinig progressie om nog mee te kunnen op interprovinciaal niveau. “We mogen van de bond geen ploegen op een lager niveau meer inschrijven.” De gemeente bekijkt waar ze kan bemiddelen.

Twaalf voetballers van KSV Oostkamp van 11 en 12 jaar oud moeten volgend seizoen op zoek naar een andere club. Hun ouders kregen recent een mail van het bestuur, waarin ze hen adviseren “om sterk uit te kijken naar een andere ploeg, waar hun zoon meer voetbalplezier zou hebben”. Het probleem bestaat al jaren bij zowat alle voetbalclubs van gewestelijk tot nationaal niveau, al is het voor de jonge voetballers telkens weer een bittere pil om te slikken. Bij KSV Oostkamp - dat vorige seizoen promoveerde naar derde amateurklasse - zijn ze zich bewust van de pijnlijke situatie, al benadrukken ze dat ze zich moeten houden aan de regels van de Belgische voetbalbond KBVB. “Zij bepalen hoeveel jeugdploegen we mogen inschrijven en op welk niveau we dat mogen doen”, zegt sportief verantwoordelijke Hans Mulier. “In de leeftijdscategorie van die spelers mag er volgend seizoen enkel nog op interprovinciaal niveau gespeeld worden. Voor hen denken we dat dat niveau net iets te hoog gegrepen is.”

300 jeugdspelers

Volgens Mulier zijn de spelers en hun ouders bij het begin van het seizoen wel degelijk op de hoogte gebracht dat er bij afloop van de competitie een evaluatie zou volgen. “Het kan voor hen dus geen verrassing zijn. Veel ouders waren aanwezig op een vergadering waar we alles met behulp van een Powerpointpresentatie uiteen zetten. Na het versturen van de mail hebben zij nog recht op een afspraak met de trainer en jeugdcoördinator, waarin hun keuze persoonlijk zal toegelicht worden. We begrijpen dat dit voor hen niet makkelijk is, maar slecht nieuws is nu eenmaal nooit makkelijk om te brengen. Of we geen extra ploeg konden inschrijven voor die spelers? Dat lukt echt niet meer. We hebben nu al meer dan 300 jeugdspelers en zitten bijna op onze limiet. We hebben simpelweg niet genoeg velden om dat te doen.”

Strategische keuze

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) legde zijn oor al te luister bij de betrokken partijen en probeert vooral te bemiddelen. “In het kader van ons meerjarenplan hebben we de behoeftes van de Oostkampse voetbalclubs recent allemaal opgelijst”, stelt hij. “We kunnen niet alles realiseren en zullen dus keuzes moeten maken. KSV Oostkamp kreeg nog niet zo lang geleden een kunstgrasveld van de gemeente, waardoor ze intensiever konden voetballen. Hun ambitie om op een hoger niveau te spelen is hun keuze geweest. Dé oplossing voor dit probleem zal dus van hen moeten komen. Wij kunnen als gemeente enkel de gesprekken proberen faciliteren. Uiteraard heb ik als vader ook begrip voor de moeilijkheden van die ouders. Maar nog eens: dit is vooral een strategische keuze van KSVO geweest.”