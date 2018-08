Tuinhuis afgebrand 31 augustus 2018

02u29 0

In de Splethagestraat in Oostkamp is gisterenmorgen om 5.45 uur brand uitgebroken in een tuinhuis. De brandweer van Oostkamp snelde ter plaatse en had de vlammen snel onder controle. Het tuinhuis brandde wel volledig uit. De woning bleef gespaard. Over de precieze oorzaak van de brand bestaat geen duidelijkheid. "Het staat wel vast dat de brand niet werd aangestoken", stelt Lien Vermeersch van de politie Het Houtsche. (SDVO)