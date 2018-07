Trucker sterft na klap tegen pijler WEL BROKSTUKKEN, MAAR GEEN GEVAAR VOOR VEILIGHEID VAN BRUG JELLE HOUWEN

26 juli 2018

02u33 0 Oostkamp Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 in Oostkamp is een vrachtwagenchauffeur gisterenmiddag om het leven gekomen. De man week van zijn rijbaan af en knalde vol op een brugpijler. Hij overleed ter plaatse. De brug werd intussen geïnspecteerd door Agentschap Wegen en Verkeer. "Er zitten enkele betonbrokstukken los, maar de draagkracht is oké", zegt Dirk Vanhuysse.

De 42-jarige Roemeense trucker was gisteren onderweg met een Nederlandse oplegger van een transportfirma richting Gent. Net na de afrit van Oostkamp week G.M. om 11.45 uur plots af van zijn rijstrook. Hij reed een vangrail aan diggelen en denderde even voort op de zachte berm. Daarna knalde hij vol op de pijler van de brug waar de Stuivenbergstraat over loopt. Dat is ter hoogte van het gehucht Drie Koningen.





De klap was zeer hevig want de trucker werd door zijn voorruit geslingerd en kwam op het asfalt terecht. Dat doet vermoeden dat de man wellicht geen veiligheidsgordel droeg. De brandweer werd opgeroepen om de man te bevrijden maar hij bleek dus niet gekneld te zitten.





Vanuit het AZ Sint-Jan kwam de MUG-heli overgevlogen die even verderop op de snelweg landde. De MUG-arts reanimeerde de trucker nog lange tijd ter plaatse. De Roemeen bleek echter te zwaargewond om te kunnen overleven. De brandweer plaatste daarna een tent over het slachtoffer.





Grote files

Omdat er getuigen waren van het ongeval, en er geen derden bij betrokken waren, besliste het parket om geen deskundige ter plaatse te sturen. Waarom de trucker afweek van zijn rijbaan, is dus niet duidelijk.





Het ongeval leidde in ieder geval snel tot grote files. De rechter- en middenrijstrook waren versperd en het verkeer kon dan nog wel door op de linkerrijstrook, dat gebeurde slechts mondjesmaat. Er stond al gauw een file die reikte tot in Loppem, aan de verkeerswisselaar. Het verkeer over de lange afstand tussen Brugge en Gent werd aangeraden om om te rijden via de E34 of de E403 naar Kortrijk. Toch was het snel meer dan een uur aanschuiven. Pas na enkele uren kon de zwaar beschadigde truck getakeld worden.





Inspectie

"Een bruginspecteur van het Agentschap Wegen en Verkeer ging ter plaatse om de brug te inspecteren", zegt Dirk Vanhuysse. "De draagkracht en de structuur van de brug zijn nog helemaal in orde. Enkel onderaan zijn wat betonbrokstukken van de pijler losgekomen. Die brokstukken werden opgeruimd maar er zijn geen problemen aan de pijler. Die heeft nog alle stabiliteit. De losgekomen stukken zullen later wel hersteld worden. Dringend herstelwerk is nu niet nodig. Er is geen enkel gevaar voor de veiligheid. Wij betreuren vooral dat hierbij een dodelijk slachtoffer viel. Dat blijft altijd het meest spijtige bij dit soort ongevallen."