Trucker (54) veroordeeld voor ongeval waarbij Mariette Coens (74) stierf 20 november 2018

02u24 0 Oostkamp Een 54-jarige trucker uit Oostkamp stond gisterochtend in tranen voor de rechter nadat hij in oktober vorig jaar een 74-jarige vrouw aanreed op een zebrapad in Knokke.

De bejaarde vrouw vocht in het ziekenhuis voor haar leven, maar stierf vier maanden later aan haar verwondingen. Het tragische ongeval gebeurde op 14 oktober vorig jaar aan het Maurice Lippensplein in Knokke. Mariette Coens (74) was er aan het oversteken op een zebrapad met haar rollator, toen een vrachtwagen te vroeg vertrok. Het slachtoffer belandde onder de wielen en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. "Vier maanden later verloor ze haar lange strijd", getuigt zoon Peter. De familie kwam gisterochtend afgezakt naar de rechtbank om het proces te volgen. Ze zagen hoe de trucker in tranen een brief voorlas waarin hij vertelde dat het hem speet.





Zichtbaarheid beperkt

Volgens het Openbaar Ministerie vertrok de trucker op het moment dat Mariette Coens nog niet helemaal was overgestoken. Over de aansprakelijkheid was dan ook weinig discussie. Ook zijn zichtbaarheid was beperkt doordat hij al gedeeltelijk op het zebrapad stond tijdens het stoppen. Ook kledij op zijn dashboard zou zijn zicht gehinderd hebben. De politierechter legde hem uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf op van zes maanden, drie maanden rijverbod en een boete van 800 euro. Voor de familie maakt de straf weinig uit.





"Gelijk welke straf die man krijgt, mijn moeder komt er nooit mee terug", zegt Peter Vermeersch. "Aan excuses hebben we ook geen boodschap", klonk het nog. (MMB)