Tractorbrand slaat over naar hooistapel in loods bij landbouwbedrijf: brandweer kan schade beperken Siebe De Voogt

07 maart 2019

11u15 0 Oostkamp In de Papenvijversstraat in Oostkamp is donderdagmorgen brand uitgebroken in een hooiopslagplaats bij een landbouwbedrijf. De schade bleef al bij al beperkt.

Het vuur ontstond omstreeks 9 uur in een loods achter het landbouwbedrijf waar hooi lag opgestapeld. De landbouwers zaten nog in hun woning, toen ze een luide knal hoorden. Uit de hooiopslagplaats achteraan hun bedrijf kwam een grote rookpluim. Een tractor had er om nog ongekende reden vuur gevat en de vlammen sloegen razendsnel over naar de hooistapel. De brandweer van Oostkamp snelde ter plaatse en riep meteen versterking in van nabijgelegen posten van de Hulpverleningszone 1. Uiteindelijk hadden de brandweerlieden de situatie snel onder controle. Omdat het hooi bleef smeulen en er dus risico was op een heropflakkering, verplaatsten ze de stapel met een kleine bulldozer naar buiten waar hij constant nat werd gespoten. De loods bleef zo gevrijwaard. De tractor brandde wel volledig uit.