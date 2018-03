Torhoutsestraat onderbroken door rioleringswerken 30 maart 2018

De Torhoutsestraat in Ruddervoorde zal vanaf 9 april enkele weken plaatselijk onderbroken zijn. Ter hoogte van het verkeersplateau aan de Kasteelbeek worden rioleringswerken uitgevoerd, waarvoor de rijbaan en het fietspad moeten opengebroken worden. Het doorgaand verkeer zal ten gevolge van de werken onderbroken zijn en wordt omgeleid via de E403. Plaatselijk verkeer kan zijn bestemming steeds bereiken, ofwel via de Torhoutsestraat, ofwel via de Hogestraat. Ook fietsers en voetgangers zullen niet doorkunnen en moeten een omleiding volgen via de Papenhoekstraat. De bussen van De Lijn worden omgeleid via de Hogestraat en Kwagatstraat. Het einde van de werken is voorzien voor eind mei. Nadien zal het verkeersplateau niet opnieuw worden aangelegd. Er komen snelheidsremmers in de plaats. (SDVO)