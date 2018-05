Torhoutsestraat heropend 29 mei 2018

De Torhoutsestraat in Ruddervoorde is gisteren heropend voor het verkeer na de wegenwerken aan de Kasteelbeek. Vanaf vandaag gaat ook de Hogestraat enkele dagen dicht voor het doorgaand verkeer om de werken op het kruispunt met de Papenhoekstraat te kunnen uitvoeren. De Papenhoekstraat zelf is nog niet afgewerkt en zal daarom ook nog enkele dagen langer afgesloten zijn. (SDVO)