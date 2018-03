Toneelkring Ware Vreugd speelt 'De Zetel' 02 maart 2018

De toneelkring Ware Vreugd uit Waardamme houdt binnenkort zes voorstellingen van 'De Zetel', geschreven door auteur Paul Coppens. Het stuk vertelt over de ontluikende romance tussen een auteur van liefdesromans en een jonge vrouw die na een ruzie met haar man op straat belandt. De regie is in handen van Tom Talloen. De voorstellingen vinden plaats op 16, 17, 21, 23 en 24 maart om 20 uur en op 18 maart om 18 uur in zaal Wara. Tickets kosten 9 euro en kan je reserveren op het nummer 050/27.54.56 of via voorzitter@warevreugd.be.





(SDVO)