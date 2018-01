Tientallen oproepen over wateroverlast op oudejaarsavond 02u40 0 Oostkamp Oudejaarsavond is voor tientallen brandweermannen van zowat alle korpsen in de regio wat in mineur verlopen. Van 's middags tot 's avonds waren ze in de weer nadat er tientallen oproepen binnenkwamen voor wateroverlast.

Er viel zondag meer dan 30 liter water per vierkante meter en dat bracht problemen met zich mee. Meestal ging het om ondergelopen straten over verstopte rioolputjes. Zo stond de E40 in Brugge ter hoogte van het afrittencomplex in de namiddag korte tijd blank. Dat was 's avonds opnieuw het geval. Vooral de korpsen van Torhout, Oostkamp en Brugge kregen tientallen oproepen. Ze moesten onder meer uitrukken naar verschillende plaatsen in Zedelgem, zoals het A. Vermaatplein en de Ichtegemsestraat , de Drukkerstraat en Emile Bethuynelaan in Brugge en de Zandgrachtstraat in Beernem en Sijslostraat in Oostkamp. Er kwamen ook verschillende meldingen binnen van bomen en takken op de weg, meestal zonder erg. In de Andrieshoek in Zedelgem moest de brandweer rond 19 uur voorkomen dat een schouwbrand verdere uitbreiding nam. Rond 21 uur nam het aantal oproepen wel af, de brandweer had dan nog de handen vol om alle interventies af te werken. (JHM)