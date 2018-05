Tachtiger gereanimeerd na val in visvijver 23 mei 2018

02u42 0

Een 80-jarige man uit Ruddervoorde is gisterenvoormiddag gereanimeerd na een val in zijn visvijver. De bejaarde was rond 10.45 uur in de tuin achter z'n woning langs de Zedelgemsestraat naar de vissen aan het kijken, toen het misliep. De man zou in het verleden al hartproblemen hebben gehad en werd wellicht onwel. Hij verloor zijn evenwicht en kwam in de visvijver terecht. Zijn echtgenote belde de hulpdiensten, die massaal ter plaatse snelden. Ook de mugheli landde in een weiland in de buurt. De hulpverleners moesten de bejaarde man ter plaatse reanimeren en kregen uiteindelijk zijn hartslag weer op gang. Het slachtoffer werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. (SDVO)