Stuk grond langs Legendaledreef wordt ingericht als volkstuin Siebe De Voogt

18 januari 2019

17u09 0 Oostkamp Op een site langs de Legendaledreef in Oostkamp zal een volkstuin worden ingericht. De gemeente krijgt daarvoor een subsidie van de Vlaamse regering.

Oostkamp is één van de 9 West-Vlaamse gemeenten die geld krijgen voor het inrichten van een volkstuin van Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Het gaat om het plafondbedrag van 15.000 euro. In het najaar van 2018 werden bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in totaal 36 dossiers ingediend voor de aanvraag van dergelijke subsidie. Deze editie was er bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit. De nadruk lag daarbij op de integratie van de volkstuinen in een lokale voedselstrategie.

Sociaal contact

De Oostkampse volkstuin zal langs de Legendaledreef ingebed worden in een grotere aanleg met een geluidswal, beplantingen en recreatieve inrichting. Op het terrein zal ook ruimte voorzien worden voor infomomenten en demonstraties. De gemeente zal voor die organisatie samenwerken met enkele externe partners. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) is alvast opgetogen met de subsidie. “Niet iedereen heeft thuis de kans om groenten te telen”, zegt hij. “Een volkstuin stimuleert bovendien de sociale contacten tussen inwoners. Op deze manier zorgt een gezonde hobby voor een nog warmere gemeente.” Wanneer de volkstuin er precies komt, is nog niet duidelijk.