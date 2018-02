Studiebureau vraagt mening over verkeerspunten 21 februari 2018

Mobiliteitsbureau Scetta Mobility gaat vandaag en morgen de belangrijke verkeerspunten in Oostkamp en deelgemeenten ter plaatse bekijken. Het vorige mobiliteitsplan dateert van 2010 en is aan vernieuwing toe. Er werden de voorbije drie jaar al studies uitgevoerd, maar het gemeentebestuur wil nu ook de mening van de inwoners horen. Het studiebureau voert daarom terreinbezoeken uit, waarbij de mobiliteit ter plaatse wordt bekeken en de inwoners of passanten ook hun mening kunnen geven. Het gaat vandaag onder meer om de het winkelcentrum van Oostkamp en schoolomgeving in Ruddervoorde. Morgen wordt ook de omgeving van het station en de Sint-Pietersschool bekeken. "Met de resultaten zal het studiebureau een prioriteitenlijst opstellen. Op basis daarvan worden de komende jaren concrete maatregelen genomen om de mobiliteit te verbeten", aldus burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Meer info over de concrete planning van de bezoeken op www.oostkamp.be. (SDVO)