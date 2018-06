Straten en riolering helemaal afgewerkt 30 juni 2018

De vernieuwde Sportstraat, Vlamingstraat en Koebroekdreef in Ruddervoorde zijn plechtig ingehuldigd. De centrumstraten ondergingen ingrijpende wegen- en rioleringswerken. Doel van het project was het regenwater en afvalwater apart afvoeren en nadien gezuiverd doen teruglopen naar de Dorpsbeek. Bovendien werden maatregelen getroffen om wateroverlast bij hevige regen tegen te gaan. Zo werden in de omgeving van de Papenhoekstraat en Torhoutsestraat grachten afgekoppeld, zodat het regenwater niet langer in het rioleringsstelsel terecht komt. In de Sportstraat, Vlamingstraat en Koebroekdreef werd daarnaast een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De straten kregen ook een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden en ondergingen enkele ingrepen om de verkeersveiligheid te verhogen. Het project kostte 3.649.750 euro. Het Vlaamse Gewest nam daarvan 2.857.323,95 euro voor zijn rekening. Het resterende bedrag wordt betaald door de gemeente. (SDVO)