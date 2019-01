Steun de Vredeseilanden door deel te nemen aan wandeltocht vanuit Sint-Pietersschool Siebe De Voogt

15u04 0 Oostkamp Komende zaterdag vindt in Oostkamp de jaarlijkse wandeltocht plaats ten voordele van de Vredeseilanden. De start vindt plaats in de Vrije Basisschool Sint-Pieter.

De organisatie voorzag dit jaar zes afstanden langs parken, kasteeldomeinen en natuurlijke paden. Deelnemers kunnen kiezen voor een tocht van 4, 8, 12, 15, 21 of 32 kilometer. Starten kan tussen 7 en 15 uur in de refter van de Sint-Pietersschool. Er is een gratis wafel en koffie voorzien voor elke deelnemer. Leden van Wandelsport Vlaanderen betalen 1,1 euro. Voor niet-leden wordt 1,5 euro gevraagd. Meer info bij Dirk Verduyn op het nummer 050/82.38.05.