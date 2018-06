Steeds meer kinderen fan van Emobellies MAATWERKBEDRIJF NAAIT POPPETJES OP GROTERE SCHAAL SIEBE DE VOOGT

20 juni 2018

02u46 0 Oostkamp Elfi Vandenabeele en Lieve Deketelaere uit Waardamme laten hun 'Emobellies' op grotere schaal produceren. Een maatwerkbedrijf naait voortaan de poppetjes, die kinderen helpen om hun emoties uit te drukken. "Met een crowdfunding hopen we op 5.000 euro om de kosten te drukken."

Het gaat hard voor twee buurvrouwen uit de Olieslagerijstraat in Waardamme. Nog geen jaar nadat Elfi Vandenabeele (36) en Lieve Deketelaere (38) hun Emobellies ontwikkelden, schakelen ze nu een versnelling hoger. Met een externe partner brengen ze de poppetjes op grotere schaal op de markt. "Na de lancering in het najaar raakte alles in een stroomversnelling", vertelt Elfi. "Na een tijdje zaten we zelfs 's nachts te naaien. Dat was niet langer houdbaar." De twee vrouwen gingen op zoek naar een extern bedrijf dat het naaiwerk op zich wilde nemen. "We hadden meteen een klik bij Arcor, een maatwerkbedrijf in Ronse. Daar staan ze voor maatschappelijk en duurzaam ondernemen: twee waarden die ons ook nauw aan het hart liggen." Het project van Elfi en Lieve werd uitgekozen door 'Women Up by Contrex', een programma dat in totaal zes vrouwelijke ondernemers ondersteunt door middel van extra financiering en professionele coaching. "Voor elke euro die we via onze crowdfunding inzamelen, storten zij er één bij en dat tot een maximum van 2.000 euro. Ons doel is 5.000 euro om de kosten voor de extra productie wat te drukken." Gisteren stond de teller al op 4.435 euro.





Kleuterklassen

Elfi en Lieve durven over de toekomst van de poppetjes nog geen grote uitspraken doen. "We hadden voor de wedstrijd een honderdtal Emobellies voor ogen. In ruil voor een storting vanaf 50 euro krijgen onze 'funders' ook een Emobellie als beloning. We zullen er dus meer moeten produceren. Onze poppetjes worden nu al gebruikt in de praktijken van een kindertolk, psychologe, in enkele kleuterklassen en in een rouwkoffer op de palliatieve afdeling van een ziekenhuis. Daar zijn de reacties alvast lovend. Na de promocampagne hopen we ze breder te kunnen verspreiden."





Elfi kwam op het idee van de Emobellies vanuit de ervaringen met haar dochtertje Mona (8).





Leukemie

Zij vecht al twee jaar tegen leukemie en kon tijdens haar cortisonekuur moeilijk praten over haar gevoelens. Intussen gaat het met Mona stap voor stap de goeie richting uit. "De cortisonekuur is voorbij. Nog tot augustus moet Mona chemopilletjes innemen. Daarna volgen nog onderzoeken, die de verdere behandeling zullen bepalen." Je kan de crowdfunding steunen op de website www.ulule.com/emobellies.