Stationsbuurt van Oostkamp ondergaat metamorfose: nieuwe voetgangerstunnel van 150 ton en fietstunnel van 510 ton worden onder sporen geschoven Siebe De Voogt

20 januari 2019

01u30 0 Oostkamp Aan het station van Oostkamp vinden het ganse weekend ingrijpende werken plaats in het kader van de aanleg van een derde en vierde spoor en de vernieuwing van de stationsbuurt. Onder de sporen worden een nieuwe fietstunnel van liefst 510 ton en voetgangerstunnel van 150 ton geschoven. Het treinverkeer tussen Brugge en Gent ligt zaterdag en zondag volledig stil.

De werken die dit weekend plaatsvinden aan het station van Oostkamp, kunnen gerust een huzarenstukje worden genoemd. Zaterdag in de late namiddag is een gespecialiseerde firma gestart met de plaatsing van de nieuwe voetgangers- en fietstunnel. “Ter hoogte van respectievelijk de Patersonstraat en Gevaartsestraat worden twee grote bouwputten gemaakt, waarin de tunnels aan een ‘snelheid’ van 7 meter per uur op hun plaats worden geschoven”, verduidelijkt woordvoerder Thomas Baeken van infrastructuurbeheerder Infrabel. “De voetgangerstunnel weegt 150 ton en wordt 12 meter verder geduwd. De fietstunnel van 510 ton wordt 44 meter verplaatst. Wanneer de kokers op hun plaats liggen, wordt de grond aangevuld en zal de spoorinfrastructuur opnieuw aangelegd worden.”

Einde werken tegen 2024

De ingrijpende werken zijn een zoveelste fase in de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent en de vernieuwing van de stationsomgeving in Oostkamp. Als alles volgens planning verloopt, zouden die in 2024 eindelijk moeten afgerond zijn. “Samen met onze dochter TUC RAI werken we al een tweetal jaar aan de verdubbeling van het aantal sporen tussen Gent en Brugge. Die spoorlijn is de drukste van België. De aanleg van twee nieuwe sporen moet de kustregio vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland. Deze spoorlijn krijgt heel wat reizigersverkeer te verwerken. Maar ook het goederenverkeer van en naar de haven van Zeebrugge zal hiervan de vruchten plukken.”

Treinverkeer ligt stil

Het treinverkeer tussen Gent en Brugge ligt door de werken een volledig weekend stil. “Dat gebeurt niet zo vaak”, beseft Baeken. “Deze noodzakelijke werken werden daarom lang op voorhand ingepland, in overleg met alle betrokkenen. Met de NMBS werden voldoende alternatieven voorzien voor de reizigers. Tijdens de totale lijnonderbreking maken we bovendien van de gelegenheid gebruik om tussen Gent en Brugge zoveel mogelijk werven in te plannen: goed voor in totaal 50 werkuren in één weekend. Zo werken we in Oostkamp nog aan een wissel en de bovenleiding, in Beernem zijn er ballast- en kabelwerken, in Aalter werken in het kader van het Europese veiligheidssysteem ETCS en in Maria-Aalter worden tijdelijke perrons aangelegd.” Tegen maandagmorgen 4 uur moeten alle werken op het spoortraject, en niet op z’n minst die in Oostkamp, volledig zijn afgewerkt. “Tegen dan moet alles klaar zijn om de eerste trein opnieuw te kunnen laten rijden”, stelt Baeken.