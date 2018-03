Spoorwegbrug vanaf vrijdag dicht 14 maart 2018

De spoorwegbrug van Moerbrugge wordt vrijdagavond enkele dagen afgesloten. Vanaf 21 uur tot en met volgende week woensdag kan het verkeer in de Moerbrugsestraat niet voorbij door de voorbereidende werken voor de aanleg van een derde en vierde spoor. Bestuurders die Moerbrugge willen bereiken, moeten een omleiding volgen via Steenbrugge. Tijdens het weekend wordt non-stop gewerkt en zal ook het treinverkeer tijdelijk onderbroken zijn. Meer info over de alternatieve dienstregeling op www.nmbs.be. (SDVO)