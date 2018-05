Spoorwegbrug opnieuw volledig open voor verkeer 19 mei 2018

02u25 0

De spoorwegbrug langs de Moerbrugsestraat in Oostkamp is sinds gisterennamiddag om 16 uur weer toegankelijk voor fietsers. Ook de tijdelijke verkeerslichten voor wagens werden verwijderd. De relingen van de nieuwe brug werden nog steeds niet geleverd. De aannemer plaatste daarom een voorlopige afsluiting. De werken kaderden in het project van de aanleg van een derde en vierde spoor en de herinrichting van de stationsomgeving. Met die aanleg wordt binnenkort gestart. Info via www.infobuurtbewoners.be. (SDVO)