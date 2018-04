Spoorwegbrug heropent morgen 18 april 2018

De spoorwegbrug langs de Moerbrugsestraat in Oostkamp wordt vanaf morgen weer opengesteld voor het verkeer. Dat bevestigt spoornetbeheerder Infrabel. Vanaf morgen worden de fietspaden op de brug afgewerkt en de vangrails geplaatst. Het verkeer zal wisselend doorkunnen. De werken passen in de aanleg van een derde en vierde spoor en de herinrichting van de stationsomgeving. Die aanleg start binnenkort. Meer info via www.infobuurtbewoners.be, info.projecten@infrabel.be of op 0800/55.000. (SDVO)