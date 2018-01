Sponsors gezocht voor nieuw kerkorgel 30 januari 2018

02u31 0 Oostkamp In de Sint-Pieterskerk in Oostkamp is afgelopen weekend het Pelsorgel ingezegend. Er worden nog sponsors gezocht om een deel van het orgel - 15.000 euro - te betalen.

Het instrument - vernoemd naar de bouwer Pels - vervangt het Bruggemanorgel dat samen met het geklasseerde Van Eyndeorgel in de Romaanse kerk vertoefde. Het Bruggemanorgel voldeed niet langer aan de vereisten en werd door de kerkfabriek verkocht voor 5.000 euro. Het Pelsorgel uit de Cuyperskerk in het Nederlandse Sas van Gent werd aangekocht voor 77.840 euro en voorzien in een elektrisch klavier. De gemeente legde 57.840 euro bij. Om de resterende 15.000 euro bijeen te brengen, zette het kerkbestuur een sponsoractie op poten. Wie peter of meter wil worden van het Pelsorgel, vindt meer informatie via de Facebookpagina 'Pelsorgel Oostkamp'. Op 5 mei wordt ook nog een benefietconcert gehouden. (SDVO)