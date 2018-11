Spaanse steelt handtas in Van der Valk 23 november 2018

Een Spaanstalige vrouw stond gisteren als enige van een vierkoppige bende voor de strafrechter in Brugge. In juli vorig jaar reed Carmen G. met drie mannen in een Chevrolet met Italiaanse nummerplaat de parking op van het Van der Valk hotel in Oostkamp. Op dat moment waren de gasten bezig aan het ontbijt. De vrouw drong een bijkeuken binnen en stal daar een handtas waarin zo'n 800 euro zat. Drie weken laten werden identieke feiten gepleegd in Diegem en kreeg de politie een beeld van de verdachten. Maar de Antwerpse spoorwegpolitie kon in april 2018 enkel G. oppakken. Haar drie kompanen blijven spoorloos. G. riskeert 15 maanden cel bovenop een eerdere straf die ze al kreeg. Ze beloofde het slachtoffer te vergoeden in de hoop op strafvermindering. Ze krijgt daarvoor tot 17 januari. (JHM)