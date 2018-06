Slechts 75 Mechelen-supporters dagen op GEEN PROBLEMEN BIJ "RISICOWEDSTRIJD" KSVO EN RACING MECHELEN SIEBE DE VOOGT

08 juni 2018

02u56 0 Oostkamp De interprovinciale finale tussen KSV Oostkamp en Racing Mechelen is gisterenavond zonder problemen verlopen. De thuisploeg zette samen met de politie ongeziene middelen in, maar uiteindelijk daagden slechts 75 Mechelse supporters op. "Toch is dit een goede oefening geweest", zegt KSVO-voorzitter Paul Devliegere

De lokale politie liet gisterenavond niets aan het toeval over. Omdat er verwacht werd dat zeker 300 supporters van Racing Mechelen zouden afzakken naar De Valkaart werden flink wat agenten ingezet. Zeker omdat de Mechelse aanhang geen al te beste reputatie had en er geruchten de ronde deden over mogelijke confrontaties met Brugse of Nederlandse hooligans.





Aparte parking

De fans van Racing Mechelen kwamen een uur voor de aftrap individueel met hun eigen wagens de aparte parking aan De Schakel binnengesijpeld. Ze werden via de hoofdingang onder politiebegeleiding naar de staantribune begeleid. Agenten in burger en met honden hielden vanop afstand een oogje in het zeil. Voor de paar honderd Oostkampse supporters werd een gescheiden ingang langs de Albrecht Rodenbachstraat voorzien aan de overkant van het plein. Ongeziene maatregelen voor een wedstrijd in eerste provinciale, maar uiteindelijk maakten slechts 75 supporters van de groen-witte aanhang de verplaatsing naar Oostkamp. "Alles verliep rustig en sereen", zegt commissaris Alain Van Acker van de lokale politie.





"Omdat de wedstrijd om veiligheidsredenen verplaatst werd van zondag naar een weekdag kwamen er wellicht minder Mechelse fans naar de wedstrijd. Daar komt bij dat ze 's avonds geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Bovendien ging het om een match zonder inzet, aangezien beide ploegen zo goed als zeker waren van promotie."





Steeds een feest

De sfeer onder de thuisaanhang zat er tijdens de wedstrijd goed in. De Oostkampse supporters vonden de extra veiligheidsmaatregelen weliswaar wat overdreven. "Mocht er op zondag gespeeld zijn, was het een ander verhaal geweest. Dan waren er misschien honderden Mechelse fans. Nu is het allemaal wat overroepen. Of we ons op ons gemak voelden? Tuurlijk. Voetbal is immers steeds een feest." Paul Devliegere, voorzitter van KSV Oostkamp, keek tevreden toe op de beperkte opkomst aan de kant van Racing Mechelen. "75 supporters is beter dan 750", glimlacht hij. "Al had ik dit ergens wel verwacht. De maatregelen waren volgens de politie terecht. Ook al bleken ze vandaag niet nodig, we hebben nu een draaiboek voor de toekomstige wedstrijden. Dit was een goede oefening voor volgend seizoen." De wedstrijd tussen KSVO en Racing Mechelen eindigde uiteindelijk op 3-3. Bij het ter perse gaan was de winnaar nog niet bekend.