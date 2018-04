Schouwbrand snel onder controle 04 april 2018

In de Tuinkersstraat is maandagavond rond 18.30 uur brand uitgebroken in de schouw van een woning. De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De schade bleef op die manier beperkt. Niemand raakte gewond.





(SDVO)