Schepen Franky De Jonghe wordt lijsttrekker voor sp.a 02u44 0

Franky De Jonghe wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober de lijsttrekker voor sp.a in Oostkamp. De Jonghe is momenteel schepen van Sport en vervangt fractieleider Christine Beke. Zij is al 24 jaar gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar als schepen, en besluit nu een stap opzij te zetten als lijsttrekker.





Op de lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen zal ze de rol als lijstduwer op zich nemen. De Jonghe behaalde bij de vorige verkiezingen zes jaar geleden 597 voorkeursstemmen en mikt opnieuw op een ambt als schepen.





De volledige sp.a-lijst wordt normaal bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling. Die gaat dit jaar op zondag 21 januari om 10 uur door in de bovenzaal van De Valkaart.