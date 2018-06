Scheermesjes en sigaretten gestolen 20 juni 2018

Dieven hebben maandagnamiddag rond 14.45 uur toegeslagen in de Carrefour Market langs de Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde. Ze haalden enkele verpakkingen scheermesjes uit de rekken en verstopten die onder hun kleding. Toen de dieven de kassa passeerden, graaiden ze nog enkele pakjes sigaretten mee van achter de kassierster. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart. (SDVO)