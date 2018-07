Rookontwikkeling bij Tyco 30 juli 2018

De nachtploeg van elektronicafabrikant Tyco in de Siemenslaan in Oostkamp kon vrijdagavond pas later aan de slag gaan door een interventie van de brandweer. Een ventilator op het dak blies plots rond 21.30 uur rook in het fabrieksgebouw binnen. Hoe dat kwam, is niet duidelijk. Een vijftiental arbeiders werd daarop geëvacueerd en moest wachten op de binnenkoer van het bedrijf. Tijdens de interventie kwam ook de nachtploeg aan, die ook niet aan de slag kon. De brandweer inspecteerde het dak, maar van een echte brand was geen sprake. De nachtploeg kon met een beperkte vertraging aan de slag. (JHM)