Rookmelders te koop in OostCampus 24 augustus 2018

In het Onthaal van OostCampus in Oostkamp zijn voortaan rookmelders te verkrijgen. De Stichting Brandwonden en verscheidene gemeenten in Vlaanderen sloegen recent de handen in elkaar en bieden inwoners de mogelijkheid om een levensreddende, kwalitatieve rookmelder aan te kopen tegen een gunstige prijs. De toestellen zijn te verkrijgen aan 16 euro per stuk met een garantie van 10 jaar. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel van de Stichting Brandwonden. (SDVO)