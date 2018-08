Rook in vastgoedkantoor na kortsluiting 29 augustus 2018

02u34 0

De Oostkampse brandweer is maandagavond rond 20 uur moeten uitrukken naar vastgoedmakelaar Depauw langs de Kortrijksestraat in Oostkamp. In een van de kantoren was rook ontstaan. Een smeulende elektriciteitskabel, met een kortsluiting tot gevolg, bleek aan de oorzaak te liggen.





De brandweerlieden verluchtten het gebouw, dat verder geen schade opliep. De politie Het Houtsche regelde het verkeer in de Kortrijksestraat. (SDVO)