Rioleringswerken in Baliebrugge gaan deze maand van start en zullen tot de zomer duren Siebe De Voogt

09 april 2019

17u02 0 Oostkamp In de week van 23 april gaan in Baliebrugge rioleringswerken van start. In een eerste fase wordt een deel van de Torhoutsestraat aangepakt. Daarna volgen nog de Tempeliersstraat en een stuk van de Westkantstraat.

Met de werken wil de gemeente er samen met Aquafin voor zorgen dat het regenwater uit de grachten niet meer in de vuilwaterriool terecht komt, maar rechtstreeks naar de Kasteelbeek en Ringbeek wordt gebracht. In 2017 en 2018 vonden daarvoor al grote rioleringswerken plaats in Ruddervoorde. Toen werd ervoor gezorgd dat het afvalwater van heel wat woningen niet meer in de grachten terecht kwam. In de week van 23 april wordt gewerkt in de Torhoutsestraat vanaf huisnummer 224 tot aan de Ringbeek. De eerste fase zal vier weken duren, maar voor het verkeer weinig hinder veroorzaken.

In de tweede helft van mei wordt gestart met rioleringswerken in een deel van de Westkantstraat, die in totaal vijf weken zullen duren. Twee weken – wellicht eind mei of begin juni - lang zal de Westkantstraat volledig afgesloten worden ter hoogte van de werkzone. Ook fietsers zullen dan niet door kunnen. Zij worden omgeleid via de Torhoutsestraat, Vrijlatenstraat, Vliegend-Paardstraat of Groenstraat. Het autoverkeer moet omrijden via de Torhoutsestraat en Reigatstraat. De derde en laatste fase van het project gaat eind juni van start in de omgeving van de Tempeliersstraat. Daar zal een drietal weken hinder zijn. De werken kosten in totaal 355.200 euro, exclusief btw. De Vlaamse Milieumaatschappij kende de gemeente Oostkamp een toelage toe van 275.664 euro.