Repair Café in Ter Luchte 10 april 2018

Op woensdag 18 april organiseert vzw De Leuning in samenwerking met Vormingplus een gratis Repair Café in het onmoetingscentrum van Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde. Met hulp van vrijwilligers kunnen al uw elektronische apparaten, maar ook fietsen, kledij en speelgoed hersteld worden. Het materiaal dat nodig is voor de herstelling, moet zelf meegebracht worden. Het Repair Café vindt plaats van 18 tot 20.30 uur. Tijdens de herstelling kunt u aan de bar genieten van een drankje. Meer info via deleuning@oostkamp.be. (SDVO)