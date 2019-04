Ree aangereden op E40: brandweer sluit één rijstrook af voor verkeer Siebe De Voogt

01 april 2019

11u41 0 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp is maandagmorgen een ree aangereden. De brandweer sloot één rijstrook af voor het verkeer om het kadaver te verwijderen.

De aanrijding vond even voor 8 uur plaats ter hoogte van de oprit richting binnenland. Welk voertuig de ree precies aanreed, is niet duidelijk. Voorbijgangers verwittigden de brandweer van Oostkamp, die ter plaatse kwam om het kadaver te verwijderen. Tijdens de opruimingswerken werd de rechterrijstrook afgesloten voor het verkeer, wat meteen voor wat file zorgden. In de bossen rond Oostkamp duiken geregeld hertjes en reeën op. Het is eerder uitzonderlijk dat zij ook de snelweg kruisen.