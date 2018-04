Razende patiënt in Sint-Amandus takelt psychiater toe 18 april 2018

02u44 0 Oostkamp Een psychiater uit Oostkamp heeft meer dan vier maanden niet kunnen werken, nadat een woedende patiënt haar had aangevallen in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. J. riskeert twee jaar cel.

De vrouw is al jaren als psychiater verbonden aan Sint-Amandus. Op een dag in mei 2017 had dokter L.E. patiënt Hassan J. bij zich geroepen en deelde ze mee dat zijn observatie verlengd zou worden.





Die reageerde daarop als een bezetene en greep de laptop van de dokter vast. Hij gooide die hard tegen de arts en begon daarna alles door de kamer te gooien. Zowel de tafels als de stoelen vlogen in het rond. De woedebui stopte pas toen meerdere verplegers binnenkwamen en J. overmeesterden. Voor de dokter was de tol zwaar: ze had drie gebroken ribben, een klaplong en meerdere bloeduitstortingen en blauwe plekken. Ze kon meer dan vier maanden niet werken en heeft nog steeds last. De vrouw werd zelf onderzocht door een deskundige, waarop ze een flinke schadevergoeding eiste van J.





Schizofrenie

De procureur vraagt 2 jaar cel voor hem. J.'s advocaat hoopt op een mildere straf.





"De man heeft last van schizofrenie en heeft soms meerdere psychoses, dat zit in de familie", pleitte ze. "Op dat moment werd hij zo kwaad, omdat hij verplicht werd te blijven in het centrum, terwijl hij er drie maanden eerder vrijwillig was binnen gegaan. Dat maakte hem razend. Hij ontkent niet dat hij iets gooide, maar wel dat hij de laptop zelf tegen de arts heeft gesmeten." Vonnis op 15 mei. (JHM)