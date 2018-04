Proosdijstraat blijft ruim jaar afgesloten door werken 30 april 2018

De Proosdijstraat in Hertsberge gaat vanaf woensdag plaatselijk meer dan een jaar dicht. In een eerste fase tot eind dit jaar worden rioleringswerken uitgevoerd tussen de kasseiweg en de Muntestraat. Tot eind september volgend jaar worden nieuwe fietspaden en parkeerstroken aangelegd, waardoor het stuk tot de Sterredreef onderbroken zal zijn. Het verkeer tussen Ruddervoorde en Beernem wordt tijdens de werken omgeleid via de Kruiskalsijde, Kortrijksestraat, Siemenslaan, Hertsbergsestraat of via de E403 en E40. Er wordt een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in de Rapaertstraat, Wingensestraat, Molleree, Breeweg en Hertsbergseveldstraat. Het totale project kost 4,2 miljoen euro. De kostprijs wordt gedeeld door het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Oostkamp. (SDVO)





