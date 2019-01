Privéconcert voor neonazi’s verloopt rustig, maar politie blijft alert Siebe De Voogt

14 januari 2019

10u29 0 Oostkamp In Hertsberge zijn zaterdagavond tientallen neonazi’s bijeengekomen voor hun “Still Standing Vlaanderen”-concert. De politie hield op afstand een oogje in het zeil, maar moest niet tussenkomen.

In 2009 en 2013 hielden neonazi’s al bijeenkomsten in Moerbrugge, maar de voorbije jaren was het op dat vlak stil in Oostkamp. Zaterdagavond verzamelden er echter opnieuw tientallen in een zaaltje in deelgemeente Hertsberge. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) kreeg in de late namiddag lucht van de bijeenkomst. “Ik werd getipt en heb meteen contact opgenomen met de lokale politie Het Houtsche”, zegt hij. “Zij hebben na gericht veldwerk de locatie gevonden waar de bijeenkomst zou plaatsvinden. Aangezien het veldje op privéterrein lag, werd gekozen om vanop afstand toezicht houden.” Volgens de burgemeester verliep het evenement rustig en zonder aanwijsbare incidenten. “De verzamelde info zal in een verder onderzoek door de politie gebruikt worden”, zegt hij. “Als burgemeester betreur ik ten zeerste dat dergelijke evenementen in onze warme gemeente georganiseerd worden.”