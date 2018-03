Prijs voor VIP & Butler Services 30 maart 2018

Het bedrijf VIP & Butler Services uit Oostkamp wint als enig Belgische bedrijf de LUX 2018 Tourism Award. LUX is 's werelds meest bekende en gerespecteerde magazine over luxeproducten, luxe reizen, lifestyle, eten en drinken. Het Oostkampse bedrijf wint de prijs in de categorie voor butlers. VIP & Butler Services verleent verschillende butlerdiensten op maat voor feesten, evenementen, reizen of andere privé-aangelegenheden. Zo kan je bijvoorbeeld een shopping butler meenemen op je shopping uitstap, je geliefden laten verrassen door een picknickbutler of een lifestyle manager inhuren.





(BHT)