Porsche-bestuurder slaat fietser 25 april 2018

Een 45-jarige man uit Oostkamp staat in de Brugse rechtbank terecht voor een zwaar geval van verkeersagressie. Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf en de man moet mogelijk een agressiecursus volgen. Op 2 juli vorig jaar kreeg P.G. het op een kruispunt aan de stok met een fietser. "Het slachtoffer verweet de bestuurder dat die hem had gecoupeerd met zijn Porsche", sprak de procureur. "Hij maakte een handgebaar, waarop de beklaagde terugkeerde en de fietser klemreed." Een getuige zou gezien hebben hoe G. de fietser vuistslagen en schoppen gaf. De Oostkampenaar ontkent dat met klem. "Die fietser stak zijn middelvinger uit en verweet me dat ik met een Porsche reed", vertelde P.G. voor de rechter. "Ik heb hem een 'klets' met de vlakke hand gegeven, maar meer ook niet."Uitspraak op 22 mei. (SDVO)