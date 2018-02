Politie laat borden 'Opgepast! Overstekende illegalen' verwijderen 16 februari 2018

De extreemrechtse en Vlaams-nationalistische organisatie Voorpost hing gisterenmorgen borden met 'Opgepast! Overstekende illegalen' op langs 19 opritten van de E40, waaronder alle opritten in West-Vlaanderen. Op de plakkaten staat een gevaarsbord met een overstekend persoon erin getekend. Daarbij wordt verwezen naar een dodelijk ongeval met een Ethiopische vluchteling op de E40 in Jabbeke, eind januari. De actie van Voorpost wordt niet positief onthaald bij de politie. "Indien onze patrouilles de borden tegenkomen, zullen die worden weggenomen. Er wordt een pv opgesteld voor aanzetten tot haat en discriminatie en indien er schade is, eveneens een pv voor het beschadigen van het openbaar domein", zegt Sarah Frederics, woordvoerster van de federale politie. "Het is aan het parket om te beslissen of dit vervolgd moet worden." (BBO)