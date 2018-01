Pieter Lescouhier (N-VA) nieuw gemeenteraadslid 24 januari 2018

Pieter Lescouhier (N-VA) heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostkamp. Hij volgt Leonard Deknock op, die in mei vorig jaar uit de N-VA-fractie was gestapt.





Hij zetelde enkele maanden als onafhankelijke in de gemeenteraad, maar besliste in november zijn mandaat in te leveren omwille van persoonlijke redenen. Pieter Lescouhier werkt als financieel expert bij de algemene administratie van Douane en Accijnzen in Brussel. Hij is een gepassioneerd muzikant en speelt altsaxofoon bij de Koninklijke Fanfare De Eendracht in Oostkamp en de Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd in Waardamme. Verder is hij ook lid van de Kantorij Jubilate Oostkamp en van WTC De Putters. (SDVO)