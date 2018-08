Picknick in pop-up op Markt 24 augustus 2018

Op de Markt in Ruddervoorde vindt zaterdag om 11 uur een picknick plaats in de ontmoetingspop-up 'The platse to be'. Iedereen kan z'n eigen picknick en dekentje meenemen of een pakket verkrijgen bij broodjeszaak 't Smullerke. Voor slechts 4 euro bieden zij broodjes kaas of hesp aan, met een appel, flesje water en yoghurtje. Meer info via popup@oostkamp.be of 050/81.99.30. (SDVO)