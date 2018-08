ParkPop zit op zijn limiet: 17.000 bezoekers 21 augustus 2018

02u29 0 Oostkamp De 17de editie van het gratis muziekfestival ParkPop in Oostkamp heeft afgelopen weekend liefst 17.000 bezoekers naar het Beukenpark gelokt: een record.

Tijdens het optreden van de populaire Nederlander Gers Pardoel moest het festivalterrein zelfs afgesloten worden. "Er kon niemand meer bij", zegt voorzitter Frederik Teerlinck van het organiserende ParkPopComité. "Zelfs uit Amsterdam kwamen fans afgezakt. Het was een ware overrompeling. We hadden ons voorbereid op een stormloop, maar dit was toch iets wat we hier nog nooit meegemaakt hadden. Het was bij momenten bijzonder hectisch." Zowel de tribute-artiesten op zaterdag als de bands op zondag braken alle records. De vraag stelt zich of het Beukenpark niet stilaan te klein is voor ParkPop. "We zitten inderdaad aan onze limiet", beseft Teerlinck. "We zullen deze locatie evalueren, maar wij zijn geen vragende partij voor een verhuis. Er zijn niet echt andere concrete plaatsen voorhanden. Het Beukenpark heeft ook zijn eigen, gezellige karakter. Zoals het er nu naar uitziet, blijven we volgend jaar op dezelfde locatie." Hoewel de 17de editie nog maar net achter de rug is, legde de organisatie toch al een weekend vast voor ParkPop 2019. Op 24 en 25 augustus, een weekje later dan gewoonlijk, wordt het Beukenpark opnieuw volledig ingepalmd. (SDVO)