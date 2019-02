ParkPop maakt volledige affiche bekend: Channel Zero, Bent Van Looy en DJ’s Kobe Ilsen & Viktor Verhulst komen naar het Beukenpark Siebe De Voogt

23 februari 2019

13u27 0 Oostkamp Het ParkPopComité heeft de volledige affiche bekend gemaakt voor de 18de editie van het gratis festival ParkPop in Oostkamp. Onder meer Channel Zero, Bent Van Looy en DJ’s Kobe Ilsen en Viktor Verhulst komen in het weekend van 17 en 18 augustus naar het Beukenpark.

Het weekend van ParkPop gaat op 16 augustus naar goede gewoonte opnieuw van start met de ParkPop-quiz. Vorig jaar liepen de inschrijvingen als een trein en was de quiz in een mum van tijd uitverkocht. Op zaterdag staan verschillende tributebands en metalgroepen op de affiche. Headliner is Channel Zero, maar ook Red Zebra, Belgian Asociality, de Amerikaanse groep Tragedy, de Britten van Kins of Leon en het Franse Fuzz Tops zullen op zaterdag wellicht al heel wat volk lokken. Op zondag wordt de festivaldag geopend door the Crazy Disco Show: een band voor de allerkleinsten. Verder komen Tinne & The Oltmans, Bent Van Looy, de U2-coverband L.A. Vation en The Dirty Daddies het beste van zichzelf geven. ParkPop wordt dit jaar afgesloten door Viktor Verhulst en Kobe Ilsen. Zij vormen sinds vorig jaar een DJ-duo. Vorig jaar trok het gratis festival liefst 17.000 bezoekers aan. De organisatie hoopt minstens in de buurt te komen van dat record.