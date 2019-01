Pak meer sneeuw dan gisteren: Oostkamp wordt wakker onder dik sneeuwtapijt Siebe De Voogt

23 januari 2019

07u31 0 Oostkamp Oostkamp is deze morgen ontwaakt onder een dik sneeuwtapijt. Op sommige plaatsen viel er zeker 10 centimeter sneeuw: een pak meer dan de eerste sneeuwvlokken die we dinsdagmorgen te verwerken kregen.

Heel wat mensen zijn vanmorgen vroeger opgestaan om voor het vertrek naar hun werk de voetpaden sneeuwvrij te maken. Het grootste deel van het sneeuwtapijt viel vannacht, maar woensdagmorgen vroeg begonnen de sneeuwvlokken opnieuw te dwarrelen. De sneeuwlaag dikte dan ook nog verder aan.

Heel wat wegen in Oostkamp en deelgemeenten zijn momenteel moeilijk berijdbaar. De gemeentelijke diensten doen er alles aan om de rijbaan op zoveel mogelijk plaatsen ijsvrij te maken. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) vraagt om begrip. “Dit is een uitzonderlijke situatie”, zegt hij. “Onze diensten doen ons best. Wees voorzichtig en help elkaar!”