Paintballarena voor jong en oud opent de deuren 10 november 2018

02u22 1 Oostkamp In de oude gebouwen naast het postkantoor in Oostkamp is gisteravond de paintballarena van Jonas Valcke (32) geopend. In afwachting van de sloop kreeg de Bruggeling voor minstens twee jaar de toestemming om de loodsen in te richten als paintballterreinen.

"Zowel jong als oud kan bij ons terecht", vertelt Jonas, die al vier jaar een gelijkaardige pop-up heeft in Brugge. "In de grote loods kunnen de volwassenen zich op twee verdiepingen uitleven in een speciaal ingerichte jungle. De kleine loods werd aangekleed als een middeleeuws dorp voor kinderen.





Wie liever iets anders wil dan paintballen, kan op het binnenplein met pijl en boog schieten. Vermoedelijk zal daar tijdens de wintermaanden minder interesse voor zijn. Op dergelijke dagen kunnen de bezoekers hun wagen op de binnenkoer parkeren."





Heel wat volk

Jonas kreeg al lovende reacties voor zijn paintball pop-up. Dit weekend krijgt hij al heel wat volk over de vloer. "Morgen (vandaag, red.) komen er al verschillende groepen naar hier. Zondag houden we een 'open dag'. Dan kunnen mensen zonder op voorhand te reserveren langskomen. Wij delen hen dan zelf onder in groepen. Het is de bedoeling dat mensen steeds op voorhand reserveren. Speciale dagen, als deze zondag, worden op voorhand aangekondigd op de website of Facebookpagina."





Meer info op www.paintball-oostkamp.be.





(SDVO)