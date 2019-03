Oprichters Clinidogs: “Wij zetten onze activiteiten gewoon verder onder deze naam” Bart Huysentruyt

14 maart 2019

19u48 0 Oostkamp De oorspronkelijke oprichters van de vzw Clinidogs uit Oostkamp benadrukken dat ze hun activiteiten onder dezelfde naam verder zetten. Ze reageren daarmee op de naamswijziging van de gelijkaardige vzw Clinidogs & Co in Cosydogs.

Zowel Cosydogs als Clinidogs bezorgen zwakkeren in onze maatschappij een warm gebaar met een knuffel van een hond. Ze trekken met een aantal vrijwilligers naar woonzorgcentra en andere initiatieven om met honden mensen blij te maken. Enkele weken geleden maakte de vzw Cosydogs haar naamsverandering nog bekend op een evenement in Oedelem. Johan Sap, de oorspronkelijke oprichter van vzw Clinidogs in december 2014, betreurt de mogelijke verwarring. “Wij betreuren ten zeerste dat Cosydogs de indruk geeft de oorspronkelijke vzw Clinidogs te zijn. Niets is minder waar. De vzw van Cosydogs werd opgericht op 21 maart 2018. Een mede-bestuurster is er vandoor gegaan met ons logo en naam en heeft schaamteloos alle activiteiten en contactgegevens overgeheveld naar haar nieuwe vzw. Dus om ons dan nog openlijk te beschuldigen van malafide praktijken is verbijsterend. Door deze oneerlijke praktijken waren wij genoodzaakt om een gerechtelijke procedure op te starten.”

Toch wil Johan Sap niet wijken van het positieve verhaal dat Clinidogs is. “Onze missie blijft nog steeds dezelfde en daar zetten wij, samen met onze vrijwilligers met hun trouwe lieve viervoeters, ons nog dagelijks voor in. De warme reacties die we binnenkrijgen van vrijwilligers, zorgverleners en familie zijn voor ons een extra drijfveer.”