Oplichtster slaat nu toe bij verhuurbedrijf ZAAKVOERDER DOET OPROEP OM LAPTOPS TERUG TE KRIJGEN MATHIAS MARIËN

02u40 27 Benny Proot Pieter Dejaeger werd opgelicht en is een beamer en vier laptops kwijt. Oostkamp Pieter Dejaeger (32) is de wanhoop nabij nadat hij werd opgelicht door een zakenvrouw uit Gent. Elisabeth C. (42) huurde voor duizenden euro's computers en toebehoren bij Javecomputers in Ruddervoorde, maar betaalde de openstaande rekeningen nooit. Het geleverde betaalbewijs bleek vervalst. Sindsdien lijkt C. van de aardbodem verdwenen. Het traceren van de gestolen laptops, die ze vermoedelijk doorverkocht, verloopt moeizaam.

Het jaar 2018 kon niet slechter beginnen voor Pieter Dejaeger (32). De zaakvoerder van Javecomputers werd begin december opgelicht door een zakenvrouw uit Gent. Pas midden vorige week besefte hij dat Elisabeth C. met de noorderzon verdween mét al het geleverde huurmateriaal. Een factuur betalen deed ze niet. "Nochtans zag het er allemaal heel realistisch uit", zucht Pieter. "Begin december nam de vrouw contact op met de vraag of ik haar vier laptops, een beamer, geluidsinstallatie en projectiescherm kon leveren voor onbepaalde duur. Ze had naar eigen zeggen een brand gehad in haar bedrijfje en was daarom dringend op zoek naar huurmateriaal. 'Geen probleem. Ik kom het morgen persoonlijk afleveren in Gent', zei ik met het nodige medelijden. Een brand wens je nu eenmaal niemand toe. Maar kijk, we zijn meer dan een maand later en ze lijkt wel van de aardbol verdwenen. Naar mijn geld en materiaal kan ik waarschijnlijk fluiten."





Laptops traceren

Opvallend genoeg duurde het tot midden vorige week voor Pieter besefte dat hij was opgelicht.





"Bij de levering toonde ze me op haar computer een bewijs van betaling. Daar stond wel degelijk het afgesproken bedrag en correcte rekeningnummer op. 'Oké, dat is rap afgehandeld', dacht ik. Toen ik twee weken later mijn rekeningen controleerde, was het geld nog steeds niet gestort. 'Een foutje van de bank. Het is ondertussen opgelost', maakte ze me wijs. Een volle week later was er van een overschrijving nog steeds geen sprake en bleven mijn talloze telefoontjes onbeantwoord. Dit is een heel zure appel", vertelt Pieter. Hij diende klacht in bij de politie en hoopt dat de oplichtster snel wordt ingerekend. In tussentijd blijft hij niet stilzitten. Vanop afstand liet hij een boodschap op de gestolen laptops verschijnen. "Daarop staat dat de computer gestolen is en dat ze contact moeten opnemen met mij. Ondertussen kreeg ik al één telefoontje. Van een ex-medewerkster van C. nota bene ... Zij had de laptop gekregen als voorschot op een loon waar ze al lange tijd op wachtte. Het traceren van de andere laptops verloopt moeizamer. Een geluidsinstallatie of beamer achterhalen is al helemaal onmogelijk", zucht Dejaeger. Daarom doet hij nu een opvallende oproep. "Al ons materiaal is duidelijk gelabeld. Wie onze spullen in zijn bezit heeft: neem alstublieft contact op. Dit kost ons handenvol geld.





Gerechtelijk onderzoek

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat Elisabeth C. een gewiekste oplichtster is. In onze contreien sloeg ze eind november al toe in hotel Prinsenhof en Heritage in Brugge. Daar betaalde ze rekeningen van meer dan 5.000 euro niet. Ook in Gent loopt een gerechtelijk onderzoek naar de vrouw. Daar liepen al twintig klachten binnen tegen de - zogezegde - zaakvoerster van evenementenbureau Fabulously Delicious. "De vrouw is verhoord over de feiten. De zaak wordt verder onderzocht", zegt het parket van Gent.