Op wandel in natuurgebied Biscopveld 30 augustus 2018

De Vlaamse Landmaatschappij organiseert zondag een wandelhappening in het natuurgebied Biscopveld. Dat is gelegen in het Bulskampveld ten zuidoosten van Brugge, op grondgebied van de gemeenten Beernem, Oostkamp, Wingene en Ruiselede. Zowel in de voor- als in de namiddag kan je vrij of met een gids het gebied van de Gulke Putten en de Vagevuurbossen verkennen en er meer te weten komen over de natuurinrichtingswerken. Wie met de gidsen mee op stap gaat, zal hier en daar van de vaste paden kunnen afwijken. Wie liever op zijn eigen tempo wandelt, krijgt een plannetje mee. Onderweg kan je deelnemen aan een wedstrijd. Zowel in de voor- als de namiddag zijn er twee wandelingen, telkens van 9.30 tot 11 uur en van 14 tot 15.30 uur: de Vallei van de Blauwhuisbeek (6 kilometer) en de Gulke Putten (5 kilometer). Meer info op www.vlm.be. Aan de basis van het inrichtingsproject lag een vraag van Natuurpunt om in de Gulke Putten en omgeving maatregelen te nemen om de natuur te herstellen. De terreinwerken zijn gestart in 2013 en lopen over een periode van 11 jaar. (DJP)